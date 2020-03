Al termine della sfida tra il suo Real Madrid e il Betis, vinta dai biancoverdi per 2-1, Zinedine Zidane non si è risparmiato: “E’ stata la peggior partita della nostra stagione. Abbiamo gestito male energie, possesso e pressing. E’ una brutta giornata e può capitare a tutti, mi assumo tutte le responsabilità. Non ho altre spiegazioni, resto con i miei giocatori fino alla fine”. E la sua panchina continua a traballare…