Reijnders conferma: "Presto rinnoverò con il Milan". Tutti i dettagli dell'accordo

Il centrocampista olandeseha concesso un'intervista a France Football, nella quale ha confermato la propria volontà di rinnovare il contratto con il(attuale scadenza 2028):"Il mio obiettivo più grande è. Perché se gioco a calcio è per scrivere il mio nome nei libri di storia.Essere un giorno candidati al Pallone d’Oro è un sogno, certo, perché dice molto. Tutto dipenderà dalle mie prestazioni e dai trofei che vincerò. Se continuerò a impegnarmi per essere il miglior giocatore possibile in ogni partita, a lavorare sodo per la squadra e a essere decisivo, sarà facile essere nominato".

Reijnderse vedrà il proprio ingaggio raddoppiato: dagli 1,7 milioni di euro netti a stagione attuali. Per lui come per Maignan, un altro calciatore in odore di accordo, continuano a valere i benefici previsti dal Decreto Crescita, in vigore al momento del loro arrivo in Italia.