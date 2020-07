Edy Reja, ex allenatore del Napoli e attuale ct dell'Albania, ha parlato ai microfoni del quotidiano L'Arena. Queste le sue parole riguardo Marash Kumbulla (albanese):



"Kumbulla è un giocatore di prospettiva, con tecnica e personalità. Lo considero già un top player, è pronto per una squadra importante. Il Napoli aveva già chiuso con lui, ma lo stesso Kumbulla ha voluto aspettare perché non si sentiva ancora pronto. Lì ho capito che è un ragazzo con la testa sulle spalle".