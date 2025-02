Relevo - Milan, accordo con la Fiorentina per Sottil in prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riferisce Matteo Moretto, giornalista di Relevo, c'è l'accordo tra Milan e Fiorentina per Riccardo Sottil: si tratta di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro. Prima dell'ok definitivo la Viola è alla ricerca di un sostituto.



IL SOSTITUTO DI OKAFOR - Il classe 1999 arriva come sostituto di Noah Okafor, in uscita direzione Napoli, in prestito con diritto di riscatto: per Sottil in questa stagione 25 presenze, 5 reti e 3 assist tra Serie A, Conference League e Coppa Italia.