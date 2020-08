Una nuova Juve. Il corso bianconero è pronto a decollare, partendo dalla rivoluzione in panchina, con Andrea Pirlo fresco di nomina ad allenatore della prima squadra. La palla passa ora al duo Paratici-Cherubini, chiamati a una sessione di mercato fondamentale. L'obiettivo è svecchiare la rosa, ma a Torino non ci si può permettere spese folli.



ADDIO BLAISE - In uscita ci sono Gonzalo Higuain, legato da un contratto fino al 2021 ma fuori dai progetti bianconeri, Sami Khedira e Blaise Matuidi. Proprio in merito al francese potrebbero presto arrivare novità: secondo La Gazzetta dello Sport, l'ex Psg sarebbe vicino a un accordo con l'Inter Miami, franchigia Mls tra i cui proprietari figura anche David Beckham. Il centrocampista campione del Mondo, dunque, è pronto a lasciare Torino con un anno di anticipo.