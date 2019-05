Inzaghi fa vedere alla Lazio come si vince. Ha stilato un dettagliato programma per scuotere la sua Lazio: una serie di partitelle intensissime, come riporta il Corriere dello Sport. Il mister ha inchiodato la squadra davanti ad un video in particolare: un'azione corale ad alta intensità dell'Atalanta, un attacco feroce, intenso: "Così si vince, così si va in Champions", le parole dell'allenatore ai suoi.



REAZIONE LAZIO - Inzaghi vuole la reazione, e la sta ottenendo in allenamento per ora. Sessioni intensissime, interventi tosti, sfida accesa. C'è bisogno di una Lazio nuova per portare a casa la Coppa Italia, c'è bisogno di reazione e intensità. Quella vista nel video di Formello.