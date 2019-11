Sperava di dare il suo contributo, è andata malissimo. La Lazio esce sconfitta dalla gara contro il Celtic con un errore clamoroso di Valon Berisha: entrato nel finale, all'82', ha sciupato una grande chance sparando il pallone su Forster. E poi ha combinato qualcosa di grave.



LE LACRIME DI BERISHA - Un suo passaggio sciagurato ha innescato il contropiede del Celtic e il gol di Ntcham, che di fatto condanna, o quasi, la Lazio all'eliminazione. Berisha alla Lazio non riesce ad incidere, anzi: il centrocampista ha lasciato il campo in lacrime, simbolo di un'esperienza italiana che non vuole sbocciare.