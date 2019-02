Il nome di Gianlucacontinua a circolare a Genova. E così anche le voci sulla possibile cessione della, specialmente dopo il viaggio a Londra dell'avvocato Antonio. C'è un interessante retroscena però, raccontato oggi da Il Secolo XIX, che rende l'idea di quanto il club blucerchiato sia appetibile per potenziali investitori.Il fondo statunitense interessato all'acquisto del club non sarebbe stato l'unico a contattare Corte Lambruschini per sondare l'eventuale disponibilità al passaggio di mano della squadra. Secondo il quotidiano, i contatti e gli abboccamenti sono quasi all'ordine del giorno nelle segrete stanze della società genovese. Nei mesi scorsi almenoavrebbero sondato la disponibilità di Ferrero a cedere il Doria. E in futuro non andrebbero escluse potenziali new entry.Recentemente inoltre il presidente federalee l'avvocato Romei avrebbero approfittato della serata milanese United for Genova per confrontarsi sul futuro di Vialli, pur senza parlare mai direttamente della possibilità Sampdoria per l'ex bomber blucerchiato.