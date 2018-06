L'addio di Zinedine Zidane al Real Madrid ha destato molto scalpore. Secondo As, c'è una motivazione ben precisa ad aver inciso sulla scelta dell'allenatore francese. Tutto sarebbe nato nel corso dell’ultima giornata di Liga: in quell'occasione Zizou decise di schierare in porta il figlio Luca e non il secondo Kiko Casilla. Quest'ultimo non avrebbe preso bene la scelta, perchè così gli è stato precluso un bonus legato alle presenze pari a 600,000 euro. Lo stesso Casilla, secondo alcune indiscrezioni riportate dai media spagnoli, al termine della partita si sarebbe infatti scagliato contro l’allenatore cercando addirittura di colpirlo.