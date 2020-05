Nel 1996, la Sampdoria si ritrovò a gestire l’impatto del meteorite Juan Sebastian Veron sul pianeta blucerchiato. L’impatto fu devastante, perché il centrocampista evidenziò subito doti fuori dalla norma, ma la vicenda è ancora più impressionante se si pensa che il tecnico blucerchiato dell’epoca, Sven-Goran Eriksson, praticamente non conosceva l’argentino.



A raccontarlo è stato lo stesso Veron: “A quei tempi, a Eriksson, è arrivata una videocassetta con qualche mia immagine. Lui ha avuto il coraggio di prendermi, quasi al buio” ha detto a Calcio2000. “Non aveva mai visto una mia partita ma ha voluto comunque rischiare su un ragazzo di 21 anni. Anche perché uno può essere anche bravo in campo ma poi c’è il carattere. Lui, di me, non sapeva nulla. È stato bravo anche a sopportarmi i primi quattro o cinque mesi. Poi, per fortuna, è andato tutto bene” conclude.