Pomeriggio intenso quello di ieri al Mugnaini, dove la Sampdoria continua gli allenamenti individuali in maniera piuttosto intensa. Ieri sono stati ben 12 i volontari blucerchiati saliti al Poggio: nel primo turno, quello delle 9, si sono riviste tre novità, ossia Gabbiadini, La Gumina ed Ekdal, che curiosamente indossava una maglia della Svezia. Oltretutto, si tratta di tre ex positivi al Covid-19. Nel turno successivo invece riecco Ramirez, Linetty, Leris e per la prima volta anche Tonelli.



La terza fascia oraria è stata presa da Kaique Rocha, Murru e Askildsen mentre per ultimi sono arrivati Vieira e Colley, tra l’altro formando la prima coppia composta da un ex positivo e da un negativo. A Bogliasco però si è rivisto anche il pallone: serie di dai e vai con incroci e tiri finali nelle porticine, per un primo assaggio di campo in attesa della ripresa, prevista lunedì.



Sul campo c’erano anche il collaboratore di Claudio Ranieri Carlo Cornacchia, pronto a coordinare i lavori, insieme al preparatore Catalano e al fisioterapista Chiappe. Al Mugnaini si sono visti anche il segretario generale Ienca e il responsabile della struttura Marinangeli. Oggi, fa sapere Il Secolo XIX, si replica con gli allenamenti.