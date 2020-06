I retroscena nella carriera di un calciatore non mancano mai. Alcuni, poi, sono davvero curiosi. E' il caso ad esempio di Sergio, ex centrocampista dellamolto apprezzato a Genova. In blucerchiato il regista era diventato un vero e proprio punto di riferimento dell'era Garrone, dopo sei campionati con la maglia doriana e pure la fascia di capitano.Ad un certo punto, però, per Volpi si erano spalancate addirittura le porte dei 'Galacticos': "" ha raccontato proprio Volpi a Radio Musica Television. ". Poi ebbi un’occasione di andare in Giappone, ma a 32 anni decisi di restare a Genova”.Alla Samp, Volpi instaurò un grande rapporto con Novellino e uno meno buono con Mazzarri: "​All’inizio della nostra conoscenza il rapporto non era dei migliori, ci fu un momento in cui volevo andare via dal Venezia, poi ha avuto ragione lui e rifiutò di mandarmi, dandomi sempre più fiducia" ha aggiunto Volpi. "È una persona che sa e vive di calcio e questo è ciò che pensano la maggior parte dei giocatori che sono stati allenati da lui”."Mazzarri? Ci sono dinamiche che spesso non vanno come si vuole., dopo gli ottimi risultati della squadra e il mio poco impiego decisi di andare via". La Samp di oggi, invece, fatica: ""Questa non è una stagione positiva, ma questi sono i rischi quando si cambiano diversi giocatori, pertanto può capitare di affrontare un’annata più difficile. Sono convinto che la Sampdoria si salverà”.