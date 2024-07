Retroscena Zaniolo: era della Fiorentina ma Gasperini lo ha convinto così...

è tornato in Italia dopo l'avventura con la maglia della Roma e ha scelto l', reduce dalla fantastica vittoria dell'Europa League. A pochi giorni dalla sua ufficialità con il club bergamasco, è arrivato un retroscena rivelato dalla Gazzetta dello Sport.Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, a metà giugno, il trequartista italiano era davvero ad un passo dalla. Il corteggiamento della squadra viola è, infatti, di lunga data e precedente anche al suo trasferimento all’Aston Villa.

Una chiamata di mister, però, ha cambiato le carte in tavola e ha convinto il 25enne a sposare il progetto dell'Atalanta. L'allenatore piemontese, come fa sapere La Gazzetta dello Sport, ha illustrato a Zaniolo la volontà di puntare tanto sull'ex Roma e questo è bastato per far sbarcare il classe 1999 a Bergamo.