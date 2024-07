Atalanta, iniziato il ritiro: da Zaniolo primo arrivato a quelle parole a Koopmeiners

GETTY

Al Centro Bortolotti di Zingonia è suonata la campanella per il primo giorno di ritiro dell'Atalanta per la stagione 2024/2025, che si è presentata da Campione d'Europa League in carica. Quest'anno proprio per questo motivo la stagione parte prestissimo: il 14 agosto a Varsavia sarà impegnata con il Real Madrid nella Supercoppa.



In attesa del rientro dei nazionali dopo gli impegni a Euro 2024 e in Copa América, dopo i test fisici di rito e il pranzo fuori da Zingonia per via dei lavori in corso (appuntamento alle 12.30), è iniziato il primo giorno di allenamento a porte chiuse nel pomeriggio.

I convocati:PORTIERI: Carnesecchi, Musso, RossiDIFENSORI: Godfrey, Hien, Kolasinac, BonfantiCENTROCAMPISTI: Adopo, Bakker, De Roon (condizioni da valutare), Hateboer,(condizioni da valutare), Ruggeri, ZappacostaATTACCANTI: Lookman, Miranchuk, TouréSaranno presenti sin da domani alma non si alleneranno con la squadra:(proseguirà a Zingonia il percorso riabilitativo)(terapie e lavoro individuale fino indicativamente al 20 luglio).RIENTRI POSTICIPATI:- Toloi a disposizione dall’11 luglio

- Djimsiti a disposizione dal 15 luglio- Pasalic a disposizione dal 16 luglio- Éderson a disposizione dal 29 luglioIl primo ad arrivare è stato proprio il neo acquistoalle 9.50 in punto non si è fermato il Van con i vetri oscurati che lo trasportava ma l'ha portato direttamente dentro il centro sportivo. Scalpita l'ex Galatasaray, proprio comearrivato per secondo tutto sorridente alle 10.10, poco prima di Zappacosta e Ruggeri.Una ventina di tifosi ha accolto tutti i diciassette convocati, applaudendo ae chiedendo foto e autografi al nuovo arrivatoche è in partenza dopo una stagione senza spazio e minuti in campo, non si è fermato alla richiesta dei tifosi di abbassare il finestrino. Cosa che invece ha fatto Koopmeieners finché un sostenitore non gli ha urlato "Non andare alla Juve": finestrino su e cancelli varcati senza far trapelare indizi. Ottimista de Roon, che sta recuperando dal suo infortunio e ha spiegato di "essersi già allenato ieri, mi preoccupa solo questo caldo ma a parte gli scatti riesco a fare tutto e non vedo l'ora di iniziare, ho già fatto troppe vacanze", sorride. L'ultimo ad arrivare Carnesecchi, di fretta, alle 12.40.