Rigorista Fiorentina, Gudmundsson o Kean? La risposta di Palladino

22 minuti fa



Al termine della partita vinta contro la Lazio, l’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa della questione rigoristi in casa viola. Le sue parole:



"Anche io avevo voglia di tirarlo (ride ndr). Non c'è una gerarchia, sono stato un ex calciatore e so che significa. Gud e Kean li battono bene, ma anche Mandragora. Ci sono momenti in cui ha bisogno di far gol un attaccante o un centrocampista. Magari avere tanti rigori".



Il rigorista, in condizioni normali, sembra proprio essere l'islandese, che ne ha centrati due su due al suo esordio in maglia viola. Ma le parole dell'allenatore gigliato lasciano intendere che in certe situazioni l'incombenza potrebbe passare ad un altro tiratore che ne ha più bisogno.