Lugano sarà la probabile sede del ritiro dell'Inter per l'estate 2019. Il Corriere del Ticino per bocca del municipale Roberto Badaracco, titolare del Dicastero cultura, sport ed eventi ha commentato: "Non abbiamo ancora raggiunto un accordo. Da parte nostra abbiamo messo in chiaro da subito che fino a inizio luglio sarà in atto il rifacimento del campo principale e che questo, quindi, non potrà essere utilizzato, ad eccezione di un’eventuale amichevole con il Lugano. Lavori che non si potranno spostare perché a metà luglio inizierà il campionato. Per noi comunque è una grande occasione poter ospitare l’Inter e stiamo cercando di far collimare tutto per arrivare a un accordo dal punto di vista operativo e finanziario. Un accordo che poi dovrà essere sottoposto al Municipio"