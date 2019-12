Gianluca Rocchi, arbitro di Serie A, parla a Radio Radio del ruolo del direttore di gara: "Fare l’arbitro è una delle cose più difficili al mondo, lo posso dire e lo sottolineo. Il Var? Personalmente ma credo di poter rappresentare l’opinione di qualsiasi arbitro del nostro livello: il VAR è uno strumento favoloso, ci ha reso la vita più facile e anche più serena per certi punti di vista. E’ chiaro, come per tutte le cose si può migliorare e si può fare meglio ma le garantisco che è uno strumento favoloso".



Rocchi, premiato come miglior arbitro della passata stagione al Gran Galà del calcio, risponde anche ad Ancelotti, che nell'ultimo confronto arbitri-allenatori, ha chieto chi dirige la gara, se l'arbitro o il var: "Arbitra l’arbitro sempre e comunque indiscutibilmente. Il Var ti da un supporto importante e fondamentale talvolta, ma la decisione finale è sempre dell’arbitro".