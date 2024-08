Roma, Abraham ai saluti: West Ham a un passo. Le cifre e chi può arrivare al suo posto

Grandi manovre in casa: c'è chi va, chi arriva e chi resta. Dopo il no diall'Arabia Saudita, il mercato dei giallorossi è cambiato. Oltre alla cifra pattuita per il suo cartellino, la squadra dicon la partenza dell'argentino avrebbe risparmiatoquelli che il club deve di stipendio all'ex Juventus. Un esborso significativo sì ma con il quale all'Olimpico potranno continuare ad assistere alle magie della Joya.Urge trovare nuove soluzioni quindi, soprattutto davanti. Qui qualcuno è di troppo e il primo a poter salutare la compagnia è. Come riporta Sky Sport, i giallorossi sonoper la cessione della punta inglese. Gli Hammers da tempo sono sulle sue tracce e vorrebbero completare con lui un reparto già rafforzato in estate cona Trigoria è arrivata e non è troppo lontana dalladella Roma, scesa dai 30 milioni dai quali si era partiti.Più complicato trovare un'intesa col giocatore che guadagnain Italia. Le sensazioni sono positive e Tammy potrebbe far presto ritorno in Premier, nonostante vedesse di buon occhio anche un passaggio al. Coi rossoneri è stato un nulla di fatto e l'opzione West Ham potrebbe essere quella giusta.

Vendendolo, la Roma metterebbe in cassa una cifra cospicua e utile pere risparmierebbeMentre ancheè in uscita, direzione, i giallorossi "rischiano" di trovarsi un gruzzoletto da destinare a uno tra, rispettivamente le prime scelte per difensore e centrocampista che mancano. E inUn'idea per rinforzare gli avanti resta quella diclasse 2005 del, con in alternativadel. Potrebbe dunque arrivare sì un attaccante, magari non una prima punta, ma qualcuno che possa giostrare largo e servire palloni buoni per il bomber che all'Olimpico è già arrivato,. Il ruolo di vice dell'ucraino toccherà ain un reparto che tra arrivi e partenze si è rifatto il look.