Primi mesi romani per Tammy Abraham, l'attaccante inglese che la Roma ha preso in estate dal Chelsea per 40 milioni: "Mourinho mi ha insegnato a essere un mostro - ha detto il giocatore in un'intervista al Telegraph - Mi ha detto che ero troppo buono e di diventare più aggressivo. Cambiare Paese e cultura è sempre complicato, ma ho pensato che prima mi sarei inserito e prima avrei imparato un nuovo calcio. Così ho deciso di lasciare l'Inghilterra, per spiccare il volo".



SERIE A - "Non credevo che il campionato italiano fosse così complicato, qui conta molto la difesa. In Inghilterra si è abituati ad attaccare, qui invece devo imparare a come fare per rompere le difese avversarie. Fa parte della crescita di un attaccante, e quello che ha fatto Lukaku o altri giocatori che hanno lasciato l'Inghilterra per poi tornare lo dimostrano. Si tratta di migliorare me stesso".