La Roma è al lavoro per confermare Chris Smalling anche in vista della prossima stagione. Il difensore inglese ha convinto tutti nella Capitale, tanto che il direttore sportivo Petrachi sta accelerando per trovare un accordo con il Manchester United. Lo scorso fine settimana è andato in scena un incontro con gli agenti: i giallorossi sanno che anche il Tottenham si sta muovendo per il centrale inglese. Nel nostro focus video tutti i dettagli, tra richiesta del Manchester United e l'offerta della Roma.