Accordo per la rescissione con Eusebio Di Francesco da parte della Roma: l'allenatore ex giallorosso è ora libero per firmare con la Sampdoria, con l'ufficialità che dovrebbe arrivare già oggi.



FIRMA UN TRIENNALE - L'accordo con i blucerchiati è stato infatti totalmente raggiunto: Di Francesco firmerà con la società del presidente Ferrero un contratto di tre anni.