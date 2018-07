Uno dei ruoli più ricercati in questa sessione di calciomercato è quello del portiere. Dopo la passata stagione, anche Allison è nel mirino dei grandi club. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Sport.es, il portiere brasiliano ha rifiutato l’offerta del Chelsea, che ora vira su Donnarumma, ed ha fatto capire a Monchi che l’unica richiesta che gli interessa è quella del Real Madrid. Nei giorni passati i “Blancos” hanno fatto recapitare a Trigoria una prima offerta di 40 milioni, ma la Roma ne chiede 70/75 e non è disposta a fare sconti. Proprio per questo il club spagnolo avrebbe virato su Courtois, che non rinnoverà con il Chelsea.