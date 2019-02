La scorsa settimana, Manolas ha ricevuto il premio di ‘miglior calciatore greco che gioca all’estero’ in occasione dei PSAP Awards greci, battendo sia Kostas Mitroglu (Galatasaray) che Sokratis Papastathopoulos (Arsenal).



A causa degli impegni con la Roma, Kostas non ha potuto partecipare all’evento. Al suo posto ha ritirato il premio suo zio Stelios, mentre Manolas ha inviato un video messaggio: “Mi piacerebbe essere lì con voi, ma i miei impegni con la Roma non me lo permettono. Voglio ringraziarvi per questo premio, per me è un onore e una grande motivazione a continuare così“