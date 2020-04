Stefano Gori, portiere classe 96’ in forza al Pisa, ha suscitato parecchio interesse tra diverse squadre della Serie A, tra cui anche la Roma. Ecco la sua risposta



Torino, Roma e Genoa hanno bussato alla porta del Pisa per il suo cartellino. È l’anno del salto definitivo?

"Fa piacere aver sollevato l’interesse di alcune società importanti di A, vedremo. Già nella scorsa estate mi avevano cercato, ma d’accordo con il mio procuratore avevo preferito il Pisa per continuare a crescere. Questa è una grande piazza, il pubblico è appassionato come pochi, il gruppo è eccezionale: sono tutti aspetti che hanno dato forza alla mia scelta. Ora penso solo a finire bene la stagione".