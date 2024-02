Roma-Brighton, quando si gioca: data, ora e info sui biglietti

Il sorteggio degli ottavi di Europa League ha accoppiato la Roma di Daniele De Rossi al Brighton, allenato dall'italiano Roberto De Zerbi.



QUANDO SI GIOCA - La gara d'andata all'Olimpico si giocherà giovedì 7 marzo, una settimana dopo è in programma la sfida di ritorno in Inghilterra.



INFO BIGLIETTI - La Roma non ha ancora annunciato quando saranno disponibili i biglietti per la partita interna di Europa League contro il Brighton, nei prossimi giorni verranno annunciati prezzi e modalità di vendita. Il costo della partita di Europa League potrebbe ricalcare quello dei playoff contro il Feyenoord.