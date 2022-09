La Juventus ha messo gli occhi su Ndicka del Francoforte, scrive Tuttosport. Il difensore francese ha 23 anni, gioca in Bundesliga dal 2018 e, stando a quanto filtra dalla Germania, difficilmente prolungherà il proprio accordo con il club tedesco. Ovviamente i bianconeri non sono gli unici, il traffico è segnalato in crescita. Tra le concorrenti della Juventus, c'è anche la Roma di José Mourinho, nell'ultima estate grande protagonista dei parametri zero proprio come la Juventus. Se alla Continassa hanno messo a segno la doppietta Pogba-Di Maria, il gm giallorosso Tiago Pinto ha regalato allo Special One una tripletta a scadenza: Matic-Dybala-Belotti.