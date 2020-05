A 18 anni da Hidetoshi Nakata la Roma potrebbe tornare a parlare giapponese. E’ più che concreto, infatti, l’interesse per Takehiro Tomiyasu, terzino del Bologna e della nazionale nipponica. I primi contatti risalgono a un mese fa e da qualche giorno c’è stata una impennata di telefonate tra Petrachi e Sabatini nonostante le scorie del caso Ibanez con lo scambio di frecciate tra i due. Dopo un solo anno Tomiyasu potrebbe cambiare maglia.



CIFRE - Tomiyasu è uno dei quei profili possibili in una finestra di mercato quanto mai complicata per la Roma tra rossi di bilancio e taglio degli stipendi. Il giapponese, tra le migliori sorprese di questo campionato, è giovane (22 anni a novembre) e si può prendere con 9-10 milioni di euro, comprensivi di bonus, e con pagamento dilazionato come riporta Forzaroma.info. Lo stipendio è basso: meno di 800 mila euro. La proposta da 1,5 è più che gradita. E poi nella trattativa può rientrare uno dei giocatori graditi al Bologna: in primis Juan Jesus oltre a Riccardi che non trova spazio in prima squadra. Tomiyasu sarebbe anche un investimento a livello commerciale visto che è uno dei giocatori più famosi in Asia oltre che rappresentare finalmente un giocatore di ruolo per la fascia destra che in questa stagione ha visto alternarsi con poche fortuna prima Florenzi e Spinazzola, poi Santon e Bruno Peres.