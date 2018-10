Di Francesco ieri a Trigoria ha diviso il gruppo in due parti: chi ha preso parte alla vittoria contro il Viktoria Plzen ha svolto lavoro di scarico, chi invece non ha giocato ha lavorato direttamente sul campo. A parte, ovviamente, i tre infortunati, con De Rossi e Perotti che hanno svolto lavoro individuale e Pastore che si è limitato a fare delle terapie. Tutti e tre – scrive “La Gazzetta dello Sport” – sono comunque out per la trasferta di sabato ad Empoli. Contro la squadra dell’ex Andreazzoli, però, la grande novità potrebbe essere l’esordio dal primo minuto di Luca Pellegrini, un ragazzo su cui Di Francesco è pronto a puntare sempre di più. A dimostrarlo l'inserimento a gara in corso con Frosinone e Plzen, con ottimi risultati.