La priorità di Gianluca Scamacca è quella di tornare alla Roma. L’attaccante classe ‘99 ha fatto un patto con Tiago Pinto dicendogli che in cima alle sue preferenze ci sono i giallorossi. La Roma ha individuato in lui il rinforzo principale per l’attacco, ma su Scamacca è sempre vigile il Milan che sta seguendo con attenzione gli sviluppi sul suo futuro.