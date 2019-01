Mettere muscoli senza spendere troppo. Sembra la pubblicità post natalizia di una palestra. In realtà è l’obiettivo di Monchi per rinforzare il centrocampo, orfano da troppo tempo della grinta di Daniele De Rossi. Il capitano è sempre alle prese con i problemi al ginocchio e non potrà garantire continuità in questa stagione. Così il ds spagnolo è alla caccia di un sostituto con caratteristiche diverse da Nzonzi, Cristante o Pellegrini. Senza però poter spendere più di tanto o adottando la formula del prestito con riscatto, a meno che non venga piazzato un colpo in uscita. Ecco i papabili.







BERGE: Nei suoi viaggi tra Belgio e Olanda di qualche settimana fa Monchi ha parlato fittamente col Genk per Sander Berge. Il centrocampista norvegese sembra adesso l’obiettivo numero 1 per il centrocampo. Il classe ’98 ha collezionato quest’anno 29 presenze segnando anche 2 gol mettendosi in mostra soprattutto in Europa League. La Roma vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto anche se qualche ora fa è arrivato l’avvertimento del Genk: “Non lo vendiamo a gennaio”. Le pressioni di Berge potrebbero cambiare le cose.



SAMASSEKOU: E’ da tempo sulla lista di Monchi che già lo aveva individuato in estate. Il maliano del Salisburgo però costa tanto (20 milioni) e non sembrano esserci i presupposto per chiudere l’affare in questa finestra di mercato. Per caratteristiche è il giocatore che maggiormente si avvicina all’identikit voluto da Di Francesco. Il 22 enne è un mediano di fatica con compiti difensivi e di costruzione che fa della resistenza e della velocità i suoi punti di forza. In Austria con il passare delle stagioni è migliorato molto a livello tecnico e nella visione di gioco BENNACER: Di Francesco lo ha segnalato come giocatore rivelazione di questo campionato. Il francese, di origine algerina, si è fatto valere insieme a Traoré sia con Andreazzoli sia con Iachini. Pagato appena 1 milione un anno e mezzo fa dall’Empoli, ora ne vale più di 5. Alla portata quindi della Roma che dovrebbe superare la concorrenza della Sampdoria. Chissà se Monchi ascolterà il suo allenatore stavolta.



DENDONCKER: Può arrivare in prestito secco dall’Anderlecht, e questo rappresenta un punto di forza nella possibile scelta. Il centrocampista centrale che i belgi hanno ceduto in estate al Wolverhampton in prestito con diritto di riscatto, fin qui ha fatto male. In Inghilterra il giocatore non si è ambientato - solo 77 minuti giocati in Premier League - e vuole cambiare squadra per non uscire dal giro della nazionale. Tanto l’Anderlecht quanto il Wolverhampton sono disponibili a trattare, per girare Dendoncker in prestito con obbligo di riscatto vincolato alle presenze a 15 milioni: con le stesse modalità la Roma ingaggiò nel gennaio 2018 il portoghese Jonathan Silva, che sarebbe poi tornato allo Sporting non avendo raggiunto le 7 presenze fissate nell’accordo.



WEIGL: Dei nomi fatti finora è sicuramente il più rinominato. Il regista del Dortmund sta trovando poco spazio nella trionfale marcia del Borussia, ma ha un talento innegabile e una discreta esperienza internazionale facendo parte pure del giro della nazionale tedesca. Qualche infortunio di troppo gli sta complicando il percorso di crescita che potrebbe riportare proprio da Roma. È fisicamente prestante (quasi 1,90 di altezza) ed è abilissimo nel recuperare palloni e nel dettare il cambio di ritmo dell’azione. L’ostacolo è la cifra chiesta dal Borussia (25 milioni) ma si può studiare una formula in prestito con diritto di riscatto.



PULGAR: Costa poco ed ha una gran voglia del salto in una big. Il contratto del 24enne cileno scade nel 2020 ma, stando alle ultime notizie, Pulgar non ha nessuna intenzione di rinnovare con i rossoblù, visto anche il poco utilizzo da parte di mister Inzaghi, solo 9 presenze in questa stagione, complice anche qualche infortunio. Con un’offerta intorno ai 6 milioni di euro il Bologna lo lascerebbe partire. La Roma ci pensa, ma al momento il suo nome sembra l’ultimo di questa lista.