Ieri Smalling è andato in panchina. Durante la settimana ha ripreso ad allenarsi con i compagni, ha smaltito la lesione muscolare che lo aveva fermato alla vigilia dei primi impegni ufficiali. Lo staff tecnico aveva sperato di poterlo mandare in campo ieri, ma oggi il giocatore sarà sottoposto a una ecografia che dovrebbe fugare tutti i dubbi e il ritorno in campo è fissato per giovedì nella partita di Conference League contro il Cska Sofia. Giovhedì si vedranno altri cambi. In rampa di lancio: El Shaarawy, Shomurodov e Calafiori.