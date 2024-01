Roma, contatti positivi per Soyuncu: serve una cessione, si offrono Sanches e Spinazzola

Francesco Balzani

“Il mercato non è chiuso”. Alla sua ultima finestra romana Tiago Pinto vorrebbe regalare un ultimo rinforzo a Mourinho. Il focus è sempre sulla difesa, dove le condizioni di Smalling e il lento recupero di Kumbulla impongono una riflessione non superabile col solo arrivo di Huijsen. In realtà un nome prendibile in prestito e senza troppa fatica già c’è. Si tratta di Caglar Söyüncü, che il 6 gennaio ha giocato un tempo in Coppa del Re con l’Atletico Madrid ma non rientra da tempo nei piani di Simeone. Il turco piace a Mourinho dai tempi del Leicester e per non perdere la titolarità all’Europeo con Montella ha la necessità di giocare di più. L’Atletico vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto, ma col passare dei giorni la linea di Berta sembra ammorbidirsi. Insomma i margini per chiudere l’affare ci sono tutti.



CESSIONE - Cosa manca? Ovviamente una cessione. Perché la Roma è obbligata a liberare una casella per via degli stringenti paletti del Fair play finanziario. Pinto è al lavoro con gli agenti di Spinazzola e Renato Sanches, alla ricerca di una soluzione che accontenti tutti. L’esterno ha un costo residuo a bilancio di quasi 6 milioni ed ormai è quasi un ex considerato il contratto in scadenza e il malumore della piazza per le recenti prestazioni. L’agente Lippi ha ricevuto qualche manifestazione di interesse, ma non è facile andare a dama. In Arabia estimatori non mancano, ma Spinazzola non ha molto voglia di allontanarsi dall’Europa. Negli ultimi giorni è stato proposto anche all’Aston Villa, dove è in bilico Moreno. Gli inglesi non verserebbero un euro nella casse giallorosse, e restano comunque scettici. Discorso ancora più complicato per Sanches. Il PSG ha dato l’ok per l’interruzione del prestito, a patto che si trovi un’altra destinazione da qui a giugno. Gli unici, per ora, ad aprire la porta sono i turchi del Besiktas. Si attendono sviluppi.