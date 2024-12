Roma, Ranieri polemico su Dybala: "Gli agenti propongono in giro, ma a noi zero offerte e lui sta bene qui"

GETTY

Paulo Dybala è stato il protagonista assoluto di Roma-Parma, con 2 gol e un assist all'attivo a tabellino, oltre a un rigore concesso all'amico Paredes sul risultato di 3-0 momentaneo. L'attaccante argentino ha, come spesso accaduto anche in passato, risposto sul campo alle numerose voci di mercato che lo vedono costantemente al centro delle atteznioni e che, questa volta, vedono il Galatasaray come principale corteggiatore. Un segnale, che comunque la sua testa sia ancora concentrata sulla sua avventura in giallorosso ribadita a mezzo stampa anche dall'allenatore, Claudio Ranieri, che intervenuto in conferenza stampa nella pancia dell'Olimpico, ha risposto in maniera sagace e polemica all'ennesima domanda sul futuro della Joya.

- "Allora, io capisco tutto, però dobbiamo comprendere anche il lavoro degli agenti. Gli agenti girano il mondo,trattandoli come il bene più prezioso, e poi presentano al giocatore le offerte ricevute."Io so che Paulo vuole restare e sta bene con noi. Io sto bene con lui, per cui capisco il vostro punto di vista, ma cercate di capire anche il mio. Queste sono dinamiche che bisogna comprendere. Voi fate il vostro mestiere, io faccio il mio"."Sono convinto che ancora non tutti siano al 100%, perché, per vari motivi, non si sono mai potuti allenare al meglio. Tuttavia, stanno migliorando la loro condizione e si cercano di più in campo.