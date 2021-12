A centrocampo si lavora per Kamara: il centrocampista francese di origini senegalesi è in forze al Marsiglia, il cartellino è fissato a 18 milioni anche se il contratto scadrà a giugno 2022. La Roma è convinta di poter chiudere sui 12 milioni. Una trattativa difficile da chiudere, anche se la Roma potrebbe abbassare il prezzo del riscatto di Under e Pau Lopez girati in prestito ai francesi la scorsa estate. Non solo acquisti, ma anche cessioni che hanno l’obiettivo di far fare esperienza ai più giovani e diminuire il monte ingaggi piazzando gli esuberi.