Roma, cresce l'ottimismo per Assignon: i dettagli dell'ultima offerta

Oltre al fronte apertissimo in merito al futuro di Paulo Dybala,per completare l’organico in vista della stagione ormai alle porte. Tra le richieste dell’allenatore giallorosso un nuovo esterno destro per la difesa, che colmi il vuoto lasciato dal mancato riscatto di Kristensen e dalla sempre più probabile partenza di Rick Karsdorp, che non è stato inserito nella lista per la Serie A. La Romae, secondo quanto riferisce Sky Sport, le ultime ore hanno portato in dote novità importanti.Un’offerta che soddisfa maggiormente il Rennes, che aveva già rispedito al mittente nelle scorse settimane la prima iniziativa del club capitolino sulla base di un prestito con diritto. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il ds della società bretone, l’ex romanista(che ha recentemente acquistato dall’Atalanta Hans Hateboer, il possibile sostituto di Assignon), esterno, è legato al Rennes fino a giugno 2027 ed è stato oggetto di qualche sondaggi pure da parte di alcune squadre di Premier League, ma la Roma è il club che ha dimostrato sin qui maggiore convinzione e concretezza nella sua iniziativa e i segnali di apertura arrivati dalla Francia inducono a guardare con ottimismo in relazione alla possibile conclusione della trattativa. Nell’ultima stagione, Assignoncon cui è sceso in campo 15 volte in Premier League realizzando anche una rete.