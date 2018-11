Ecco le parole dialla vigilia della sfida di Champions League a Mosca tra Cska eAl di là del ruolo di Florenzi, non è questo che fa la differenza sull'atteggiamento aggressivo o meno. La dimostrazione c'è stata con la Lazio. E' un'opzione possibile, l'importante è che non cambi la mentalità. Dobbiamo impattare bene sulla gara e poi valutare, non dobbiamo perdere il desiderio di far del male agli avversari."Le immagini credo che parlino chiaro, abbiamo preso un rigore che non c'era. Dove dobbiamo migliorare è di non fermarsi agli episodi, abbiamo aspettato troppo per ricominciare a giocare. La squadra sembrava in dominio della gara invece di andare a pareggiarla e poi di cercare di vincere. Era successo già con la Spal di non reagire nel modo giusto, per diventare grandi e crescere dobbiamo anche migliorare negli atteggiamenti e pensare a giocare, non fermarci a protestare"Abbiamo ancora 27 partite in campionato. Cammino diverso in Champions? Dimostriamolo domani, io credo che pian piano il percorso di crescita si sta vedendo. Ciò che ci manca è la continuità. Ci sono squadre che vincono di misura o al 95', è questione di mentalità. Non dobbiamo fermarci ai piccoli episodi.Non me ne frega nulla, non le ho nemmeno ascoltate perché ho altro a cui pensare. Scrivete e pensate voi quello che volete, giudicate se sono inopportune o no visto che siete così bravi a leggere i miei pensieri.Avevamo difficoltà, ci appiattivamo troppo e non avevamo un giocatore vicino a Dzeko. Con Lorenzo Pellegrini le cose sono un po' cambiate e a Firenze siamo usciti spesso dalla pressione della Fiorentina.E' un ottimo portiere sia con le mani che con i piedi, quindi qualcosa cambierà rispetto all'andata.Siamo venuti un giorno prima per adattarci, le altre insidie riguardano il lavoro dei due trequartisti come Dzagoev e Vlasic dietro una punta che sa allungare la squadra. Loro sono bravi a creare pressione all'inizio come accaduto col Real. In più ci sarà uno stadio pieno e un gran pubblico che li spingerà.Può giocare dall'inizio, non vi dovete migliorare perché i giovani li metto in campo spesso come avete potuto vedere.Bisogna credere in quello che si propone e convincere anche la squadra. L'esempio è Schick, a volte basta un episodio. I risultati ci aiuteranno a risalire la china. Sono tranquillo per il mio lavoro.