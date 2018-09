Daniele De Rossi, capitano della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Bologna: "Normale fare un saluto a Giorgio Rossi, una persona molto importante per tutta la Roma, che mi ha accudito come fa un nonno fino a pochi anni fa. Sapevamo che non stesse molto bene. Un senso al momento della Roma? C'è il senso illogico di quando le cose vanno molto male, di quando le cose sembrano impossibili da invertire, c'è il senso della mia esperienza che dice che siamo sempre usciti fuori da questi momenti. C'è tempo e l'obbligo morale di fare meglio".



SU DI FRANCESCO - "Se è lo stesso allenatore con cui siamo arrivati in semifinale di Champions, non vedo perché dovrebbe essere l'unico colpevole. Per battere Bologna o Chievo non serve Guardiola, prendiamoci le nostre responsabilità. Il mister starà sbagliando anche lui come noi, non si salva nessuno, ma non è il momento di dare la colpa all'allenatore".