La Roma torna negli Stati Uniti. Terminato il ritiro a Trigoria, questa mattina alle 10.45 la squadra di Di Francesco è arrivata all’aeroporto di Fiumicino per volare negli States, precisamente a San Diego, città della California meridionale. Presenti circa 20 tifosi giallorossi: De Rossi, Kluivert, Karsdorp e El Shaarawy i più gettonati, mentre un ragazzo si è avvicinato a Schick per incoraggiarlo: “Questo è il tuo anno Patrik!“. Insieme alla squadra anche Francesco Totti, alla prima tournée americana da dirigente. Assente, invece, Gregoire Defrel. Inizialmente era nell’elenco dei convocati, poi è stato tolto poco dopo dalla lista. Il motivo? L’ormai imminente approdo alla Sampdoria. Defrel non era a Fiumicino, lo attende la società blucerchiata per le visite mediche e la firma sul contratto.