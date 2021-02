Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il futuro di Edin Dzeko è già tracciato e ben delineato nei piani della Roma. Il reintegro in rosa è già avvenuto con tanto di multa salatissima che dovrà essere saldata. La fascia da capitano, tuttavia, non tornerà al suo braccio e a fine stagione per lui sarà addio senza ripensamenti.