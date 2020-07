Dopo averlo inseguito nel corso della scorsa estate, l’Inter è tornata alla carica per Edin Dzeko. Il bosniaco è molto gradito ad Antonio Conte, che lo vorrebbe in squadra e lo preferirebbe sia a Olivier Giroud che a Mario Mandzukic, altri nomi per l’attacco accostati ai nerazzurri. La Roma si libererebbe di uno stipendio altissimo (7,5 milioni) ma non lo cederà per meno di 10 milioni.