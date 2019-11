In casa Roma c'è la questione stadio a tenere banco. I tifosi giallorossi non riempiono più l'Olimpico: sono lontani i fasti di 15 anni fa. Ora, come riporta Leggo, nemmeno i big match accendono i tifosi giallorossi. Che hanno una media spettatori quasi il 50% in meno rispetto ai dati di 15 anni fa.



ROMA E LAZIO SEMPRE INSIEME IN CLASSIFICA - I tifosi romanisti si contendono la 4° posizione proprio con la Lazio (36,838), un dato che in casa Roma fa riflettere. Anche perché storicamente la Lazio 'ha sempre fatto registrare meno spettatori allo stadio'. Ma non allo stadio si fanno sentire: stessa media spettatori, che sembra non risentire delle flessioni clamorose di Roma e Napoli.