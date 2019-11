La Roma è stato a un passo dal suo acquisto, ai tempi di Monchi, ma non ha sferrato la zampata decisiva quando poteva. Ora resta un obiettivo, ma è diventato più difficile prenderlo. Hakim Ziyech, esterno offensivo dell'Ajax, autore di 6 gol e 15 assist in questa prima parte di stagione, è uno dei pezzi pregiati dei Lancieri. Ed è pronto a tornare protagonista nel mercato.







TRE CLUB INTERESSATI - In Italia i giallorossi continuano a monitorarlo, ma non sono gli unici. Anche il Napoli segue i progressi e le prestazioni del classe '93, pronto finalmente al grande salto: non è per ora una priorità, ma un giocatore da tenere monitorato. Come monitorato lo tiene il Milan. C'è, però, un club che sta facendo sul serio, più degli altri: il Tottenham. Gli Spurs, che in estate saluteranno Eriksen, vogliono portare qualità sulla trequarti e nel mirino hanno messo Lorenzo Pellegrini e Hakim Ziyech. Che potevano essere compagni in giallorosso, e ora rischiano di ritrovarsi, uno di fianco all'altro, in Premier.



