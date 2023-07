La Roma ha preso tempo, ma ormai il tempo non basta più. Il pressing dell'Inter su Morata potrebbe portare già oggi i suoi frutti col giocatore che, dopo il sì a Mourinho ha aperto ai nerazzurri vista l'impossibilità di Tiago Pinto di poter chiudere a breve e l'irritazione per il comportamento dell'Atletico Madrid. Di conseguenza il club giallorosso, a meno di improvvisi e improbabili rilanci, è pronto alla resa per lo spagnolo che era il primo nome nella lista dello Special One. Si torna al piano originario e quindi a Gianluca Scamacca, che ha trovato il gol nell'amichevole tra West Ham e Tottenham, il suo secondo in questo pre-campionato. L'attaccante romano non vede l'ora di tornare e lo ha anche dichiarato pubblicamente.



OFFERTA - Il club londinese, incassati i soldi di Rice, avrebbe aperto alla possibilità di cedere Scamacca in prestito oneroso con obbligo condizionato a determinate circostanze tra cui il numero di presenze e la qualificazione in Champions. Un ripensamento frutto anche del fatto che il Milan è ormai orientato su Taremi e la Juve attende l'evoluzione dei casi Vlahovic-Lukaku. In queste ore Pinto proverà di nuovo a trovare l'intesa per consegnare a Mourinho la punta che manca da qui al ritiro portoghese. Lo stipendio stavolta sarebbe alla porta essendo di circa 2,5 milioni netti a stagione, e l'uscita immediata sarebbe inferiore ai 5 milioni per il prestito. Un'alternativa può essere Anthony Martial, che il Manchester United potrebbe cedere sempre in prestito.