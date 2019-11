Ecco le parole rilasciate in Germania da Fonseca a 24 ore dalla sfida col Borussia M'Gladbach



Quanto è importante la gara di domani e in generale tutta la competizione visto che le italiane spesso la sottovalutano?

La Roma deve sempre pensare a vincere. Giochiamo sempre per vincere, non è importante quale sia la competizione, ma vincere la prossima partita. Pensiamo che domani giocheremo contro una grande squadra e vogliamo vincere.​





Dopo il rigore inesistente dell'andata si aspetta più attenzione domani sera. E' già decisiva?

Per loro è decisiva, per noi è importante. Sarà una gara diversa rispetto all'andata sicuramente. Sulla questione arbitro è passata, non pensiamoci adesso. Dobbiamo pensare che domani è un'altra gara e dovremo lottare per vincere.



Dzeko è recuperato pienamente? Visti i troppi infortuni si può dire che il calendario è troppo folto? Lei si taglierebbe lo stipendio per giocarne meno?

Sì, me lo taglierei. Perché no? Sono disposto a perdere del denaro per avere maggiore spettacolo. Bisogna goderci le partite coi migliori giocatori, e invece oggi non è così. Se ne giocano troppe e da un punto di vista fisico comporta problemi a far schierare i migliori calciatori. Ci sono campionati, competizioni europee, nazionali o addirittura nuove competizioni che stanno per nascere. Va trovata una maggiore razionalizzazione del calendario. E' impossibile fisicamente avere i giocatori al 100% per offrire il miglior spettacolo possibile. Ripeto: mi ridurrei l'ingaggio. Dzeko è al 100%, è il fatto che vuole giocare senza maschera lo dimostra. Per noi è un giocatore molto importante



Florenzi può giocare terzino? E' pronto per domani?

E' pronto per giocare domani ma non parlo delle mie strategie o delle mie conversazioni coi giocatori. Può giocare in qualsiasi posizione, vedremo domani se gioca oppure no.



In un Europeo Sacchi cambiò 10 giocatori e perse la partita. Oggi il turn over pare peccato mortale. Lei come si pone?

Se possiamo cambiarli è importanti, ma al momento per noi è impossibile. La verità è che io domani li avrei cambiati volentieri.