Così l’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 contro l’Inter: “Negli ultimi metri abbiamo sbagliato le decisioni finali, la nostra intenzione era giocare. Le principali occasioni dell’Inter sono errori nostri in costruzione, ma abbiamo tentato con coraggio sempre di giocare da dietro, senza paura. Abbiamo sbagliato a volte, ma io voglio giocare così, con questa costruzione. Abbiamo difeso molto bene, Mancini e Smalling ​hanno fatto una bella partita, sicura. Penso che tutta la squadra abbia difeso bene, noi non vogliamo solo difendere ma non è facile giocare contro l'Inter, abbiamo fatto una buona partita".



MIRANTE - "Molto bene, ha fatto una partita molto bella".



COSA MANCA - "La squadra è migliorata molto in tutti i reparti, dobbiamo lavorare per migliorare alcuni movimenti in avanti, lavoriamo in tal senso".



ROMA QUINTA - "Adesso non è importante la posizione, io dico sempre che la prossima partita è quella più importante. Ora pensiamo al Wolfsberg che è una partita importante".



FLORENZI - "Lui terza scelta da terzino? Alessandro lavora sempre molto bene ma in questo momento ho pensato a Spinazzola al posto di Santon in questa partita, penso sia stata una buona soluzione e penso che Spinazzola abbia giocato bene".



DIFFERENZE - "Più consapevolezza nei nostri mezzi? Sì, per giocare contro l'Inter bisognava essere coraggiosi ed è importante avere spesso il pallone, abbiamo avuto coraggio e buona circolazione di palla. Ripeto, abbiamo spesso sbagliato l'ultimo passaggio, magari potevamo crossare".