Paulo Fonseca non ci sta. All'allenatore della Roma non va giù il rigore concesso al Gladbach in pieno recupero. Queste le sue parole a Sky Sport dopo il match: “È difficile accettare una situazione del genere, i giocatori sono devastati perché non possiamo dimenticare che abbiamo affrontato i primi della Bundesliga e, con tutte le difficoltà che abbiamo, abbiamo mostrato un buon gioco, è difficile accettare una situazione come questa. Dobbiamo reagire già da domenica, sappiamo che abbiamo disputato una buona partita, meritavamo un altro risultato. Mancini a centrocampo? È un bravo giocatore e penso che abbia fatto una bellissima partita, è la prima volta che gioca in questa posizione e non è stato facile ma ha giocato bene. Confermato in quella posizione con il Milan? La verità è che non abbiamo molte soluzioni e possiamo pensare che è un’opzione dopo questa partita. Ünder? Penso che tornerà nei prossimi giorni, non so se ci sarà già con il Milan. Pastore? Non è in una condizione facile, sappiamo che ha avuto molti problemi in passato ed è necessario gestirlo. Ho parlato con lui e mi ha detto che è pronto per giocare ma sappiamo che è una situazione speciale. Zaniolo falso nueve? Penso che l’unico che può giocarci sia lui, non abbiamo altre opzioni”.