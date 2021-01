Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Sampdoria 1-0. Queste le sue parole a DAZN: "​Prima di tutto che abbiamo vinto (ride, ndr), mentre l’anno scorso non abbiamo vinto. La squadra è più forte, ha più tempo di lavoro alle spalle, è più equilibrata. Oggi siamo stati sempre in controllo della partita, abbiamo meritato di vincere. Potevamo fare più gol, abbiamo creato diverse occasioni. La squadra sta molto meglio in questo momento”.



SAMP - “Giocare contro di loro è difficile, sono una squadra organizzata che si chiude bene, ma la Roma ha fatto una buona partita, con sicurezza difensiva. Quando abbiamo questa sicurezza è più facile vincere, perché poi creiamo sempre diverse occasioni. Devo dire che chi si occupa del campo ha fatto un grande lavoro perché non era facile avere il terreno in queste condizioni con tanta pioggia. La squadra ha meritato la vittoria”.



SMALLING - “Sì, è vero, sta ritrovando la condizione. Ha fatto una grande partita, come gli altri difensori. Oggi abbiamo fatto con Chris e con tutti i componenti della squadra un buon lavoro difensivo”.



MERCATO - “Vediamo, penso che Tiago (Pinto, ndr) arriverà nei prossimi giorni. Stiamo parlando delle necessità della squadra”.



PELLEGRINI - “Ha giocato molto bene, ha fatto una grande partita”.