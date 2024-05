Roma, ora i conti tornano: con la Souloukou ricavi e tagli. A giugno bastano 10 milioni

un' ora fa

Sponsor e ricavi in aumento ma anche riduzione di costi di gestione.Lina Souloukou ha portato i primi frutti che si rifletteranno su un mercato che non dovrà sottostare alla morsa del settlement agreement. Secondo una prima stima a Trigoria i conti da far quadrare entro il 30 giugno sono vicini ai 10 milioni anche grazie ai soldi che arriveranno per la questione Frattesi. Questo permetterà al nuovo ds di agire con meno vincoli e ai Friedkin di poter "sopportare" nell'eventualità anche una piccola penale da pagare. Potrebbe bastare la cessione di Zalewski, ad esempio. Il polacco è cresciuto nel vivaio e ha già qualche richiesta che potrebbe aumentare in caso di un buon Europeo. A quel punto i conti sarebbero già a posto.