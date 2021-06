La Roma lavora sempre alla ricerca di talenti. Per questo sono in arrivo per un provino a Trigoria due ragazzi classe 2005 di prospettiva importante. Si tratta di Sam Curtis e Justin Ferizaj, rispettivamente difensore centrale e centrocampista dello Shamrock Rovers e della nazionale dell'Irlanda Under 17. Seguiti da tempo, Curtis e Ferizaj saranno una settimana a Trigoria in prova e si alleneranno in gruppo. Curtis ha già esordito in prima squadra quest'anno, la Roma li studia...