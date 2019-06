In attesa di Paulo Fonseca, atteso in Italia lunedì per diventare il nuovo allenatore della Roma, la dirigenza giallorossa inizia a muoversi per il mercato in uscita, con quei giocatori pesanti, dal punto di vista contrattuale, da cedere per poi iniziare a costruire la squadra per il futuro. Futuro che, ad oggi, almeno guardando l'Italia Under 20 al Mondiale e le scelte di Di Biagio per l'Europeo Under 21, ha il nome di Andrea Pinamonti.



DIFFERENZA DI VEDUTE - Come scrive il Corriere della Sera, infatti, la Roma, che sta trattando la cessione di Edin Dzeko con l'Inter, ha chiesto l'inserimento del cartellino del classe '99 di proprietà nerazzurra e al Frosinone nell'ultima stagione. Autore di 5 gol e 3 assist in campionato, 2 reti al Mondiale Under 20 in corso in Polonia, il baby centravanti è stato individuato dai giallorossi come bomber del futuro. C'è un problema, però: la Roma lo vuole come parziale contropartita per colmare la differenza di valutazione per bosniaco, l'Inter invece lo valuta quanto Dzeko, intorno ai 15 milioni. C'è distanza, ma il nome è stato cerchiato: la Roma ci prova per Pinamonti.